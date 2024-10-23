وزير الصحة يبحث مع نظيره النيجرى سبل تعزيز التعاون

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره الدكتور جاربا حكيمي وزير الصحة بدولة النيجر، في إطار تعزيز سبل التعاون بمجالات الرعاية الصحية المختلفة، جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثانية 2024، الذي يُعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام".

يعكس هذا اللقاء عمق وترابط العلاقات الثنائية الشقيقة التي تجمع بين دولتي مصر والنيجر، حيث يرتبط البلدان بتاريخ حافل من الإنجازات والنجاحات، وعلى رأسها التعاون المثمر في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شهد بحث التعاون وتبادل الدعم بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية الأولوية والوقائية وتنظيم الأسرة،كما تم بحث التعاون في مجال تبادل الخبرات من خلال استقبال وفود طبية من دولة النيجر، للتعرف على أنظمة العمل بالمنظومة الصحية المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات العلوم البحثية والصناعات الدوائية والطبية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجانبين أكدا أهمية تبادل الخبراء من الأطباء المصريين والنيجريين بهدف تأهيل ورفع كفاءة جميع العاملين بمجالات الرعاية الصحية والتمريض، وذلك وفقًا لأحدث البروتوكولات والأساليب العلمية الحديثة القائمة على الأدلة والتكنولوجيات الصحية.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء عن إرسال 5 أطنان من الإغاثات الطبية إلى دولة النيجر للوقاية من خطر الفيضانات، وذلك إيمانًا من الدولة المصرية بدورها الإنساني تجاه دول إفريقيا، كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات التعاون في ملف تشجيع السياحة العلاجية بمصر، بالإضافة إلى ملف زراعة الأعضاء.

من جانبه، أعرب وزير الصحة بدولة النيجر عن حرص بلاده على التعاون مع الدولة المصرية، نظرًا لما تمتلكه من موارد وكوادر بشرية ذات مهارة فائقة، مشيرًا إلى حرص دولته على تقديم كافة أدوات الدعم اللازمة لاستمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين ورفع كفاءة النظم الصحية في كلا الدولتين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد جاد، مستشار الوزير للعلاقات الصحية.

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