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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن حرم الطريق العام بمركزى المنيا ومغاغة

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 نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة في محافظة المنيا، حملة مكثفة لرفع الاشغالات بشوارع المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر اشغالات.

وتم رفع وإزالة التعديات الموجودة من الباعة الجائلين بالطرق الرئيسيه ورفع إشغالات مدخل شارع طه حسين و شارع السلام الشرقي و ميدان المحطة وإزالة تعديات المقاهى بشوارع المدارس، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية ، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات وعربات الأطعمة والمشروبات، إزالة المخالفات في جميع الأحياء بالمدينة .

وفي مركز ومدينة المنيا ،قامت الوحدة المحلية بتنفيذ حملات مكثفة لرفع كافة الإشغالات حيث أسفرت الحملات عن تحرير 21 محضر إشغال طريق بشوارع حى غرب المدينة وتم التعامل الفوري ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات المفاجئة بشوارع المدينة للقضاء على الإشغالات والعشوائية و التكدس المرورى .

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مدينة مغاغة مدينة المنيا تحرير محاضر اشغال الحملات المفاجئة آرس ازالة المخالفات