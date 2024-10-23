نشاط للرياح وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، غدا الخميس، حيث يشهد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس معتدل الحرارة في اول الليل ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء.

كما يشهد، غدا الخميس، رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد والوادي الجديد على فترات متقطعة.

وفرص امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية عليى فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد إلى انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الخميس على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 21 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 22 وعلى شمال الصعيد 29 للعظمي والصغرى 17 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغري 21 درجة.