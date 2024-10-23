وزير الصحة: وصول عدد خدمات «بداية» منذ انطلاقها لـ62.7 مليون

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ62 مليونا و989 ألفاً و819 خدمة.



وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 6 ملايين و895 ألفا و210 خدمات، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 24 ألفا و368 مستفيدة، وذلك عبر 139 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 7.3 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 7 آلاف و386 أسرة، علاوة على 9 قوافل مجتمعية شاملة استفاد منها 18 ألفاً و509 مواطنين، و100 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 2.525 مشاركاً.



وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 108 آلاف خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية «الألف يوم الأولى» في حياة الطفل من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 39 ألفا و159 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 17 ألفاً و361 مواطنا، وتوزيع سلات غذائية ووجبات ساخنة على 2.395 أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توزيع 2.739 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ 5 آلاف و509 مواطنين، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 66 ألفاً و931 مستفيدا، واستفادة 19 ألفا و599 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.



ونفذت «بداية» حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ22 ألفاً و761 شابا وشابة، علاوة على تقديم 5 ملايين و650 ألف خدمة صحية، من خلال 54 قافلة طبية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.



كما تضمنت الفعاليات تنظيم 1.350 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها قرابة 70 ألفاً و500 مواطن، وفتح 35 فصل محو أمية استفاد منها 513 مواطنا وتنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 383 مواطنا في المحافظات المختلفة،

وتمويل 638 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 4 آلاف و 400 مستفيد، إلى جانب تقديم 191 ألفا و233 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية، و12 ورشة تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه بمشاركة 847 مستفيدا.



ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية ضمن البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منها 6 آلاف و471 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و514 خدمة، في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 12 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية، وتوعية الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري، بمشاركة 311 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.



وقامت المبادرة بتوزيع عقود عمل على 60 مواطنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما استخرجت 84 شهادة مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة للعمالة غير المنتظمة، وبدء إجراءات التأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى تخريج 10 من متدربي مهنة التفصيل والخياطة.