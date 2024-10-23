قمة دوري الأبطال.. برشلونة وبايرن ميونيخ في مواجهة الثلاث نقاط

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب " لويس كومبانيس الأولمبى"، لمتابعة القمة المرتقبة فى دور الدورى من بطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبوينز ليج"، وذلك بين برشلونة الإسبانى، الذى يستضيف نظيره بايرن ميونيخ الألمانى.

ويدخل فريق بايرن ميونيخ اللقاء، باحثًا عن الثلاث نقاط، وذلك من أجل تعديل أوضاعه فى جدول ترتيب الفرق المتأهلة لدور الـ16 أو للأدوار الإقصائية، حسب النظام الجديد للبطولة، وذلك بعد الخسارة فى المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا الإنجليزى.

ويحتل فريق بايرن ميونيخ الألمانى، المركز الـ18 برصيد ثلاث نقاط، بعد الفوز فى الجولة الأولى أمام نظيره دينامو زغرب الكرواتي، بـ9 أهداف لهدفين، فى أثقل نتيجة فى هذا الدور، بينما هزم أمام أستون فيلا فى الجول الثانية بهدف دون رد.

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق برشلونة، للفوز فى تلك المواجهة من أجل تعديل أوضاعه أيضاً فى جدول الترتيب، بعد الفوز فى جولة الماضية والهزيمة فى الجولة الأولى أمام موناكو الفرنسى.

ويحتل فريق برشلونة المركز الـ19 برصيد 3 نقاط، بعد الهزيمة فى الجولة الولى أمام موناكو الفرنسى بهدفين لهدف، والفوز فى المباراة الثانية أمام يونج بويز السويسرى بخماسية نظيفة.