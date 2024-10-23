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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 1168 مواطنا خلال قافلة بسمالوط

ضمن مبادرة بدايةتقديم
ضمن مبادرة "بداية"تقديم خدمات طبية لـ 1168 مواطناً
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 أعلنت محافظة المنيا، عن تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية المجانية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتنمية الإنسان وتطويره، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان".

أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية على مدار يومي 16 و17 أكتوبر الجاري بقرية الصليبة بمركز سمالوط، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي علي 1168 حالة في تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية شملت 185 حالة جراحة، 364 حالة اطفال، 208 باطنة، 115 نساء، 65 أسنان، 59 أنف وأذن، 149 جلدية، 23 تنظيم أسرة، وتم إجراء 259 تحليلًا مختلفًا، 6 حالات أشعة عادية، 7 حالات موجات صوتية، 92 كشف مبكر للضغط والسكر، 3 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لــ 135 من أهالي القرية.

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