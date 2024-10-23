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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بوتين: نقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول البريكس

بوتين
بوتين
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن تجمع البريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة في مجال التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك تغيرات كبيرة تحدث في العالم ومركز الاقتصاد ينتقل باتجاه الدول النامية.

وأضاف "بوتين" في كلمته خلال قمة تجمع دول بريكس بمشاركة الرئيس السيسي، اليوم الأربعاء: "نقترح إنشاء منصة استثمارية جديدة لدول البريكس"، موضحًا: "أن حصة دول البريكس في الاقتصاد العالمي ستبلغ 36.7% نهاية العام".

وتابع: "نرى ضرورة استدامة سلاسل الإمداد ومكافحة الحمائية"، موضحًا أن دول البريكس تظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسؤولة.

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