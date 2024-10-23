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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

20 مليون جنيه حصيلة ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية خلال 24 ساعة

جرائم الإتجار غير
جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة  20 مليون جنيه   تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
يأتي ذلك  إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد .. 

الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ضربات أمنية جرائم الأموال العامة