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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يشارك في الجلسة العامة الثانية لتجمع قادة البريكس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في الجلسة العامة الثانية لتجمع قادة البريكس.

ويشارك الرئيس السيسى اليوم الأربعاء، فى جلستى عمل فى إطار فعاليات قمة البريكس فى مدينة قازان الروسية.

وعقدت الجلسة الأولى بشكل مغلق بمشاركة زعماء دول البريكس بينما الجلسة الثانية موسعة بحضور زعماء ورؤساء وفود دول البريكس لمناقشة التطورات الدولية والتعاون الاقتصادي بين دول البريكس وإعلان قازان الذي سيصدر في ختام قمة البريكس

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس مع عدد من الرؤساء والزعماء المشاركين بالقمة، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي قادة البريكس السيسي