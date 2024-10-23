السفيرة سيريناد جميل تلتقي وزير الاقتصاد الأرميني لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين

الأربعاء 23/أكتوبر/2024 - 01:06 م

التقت السفيرة سيريناد جميل، سفيرة جمهورية مصر العربية في أرمينيا جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد بجمهورية أرمينيا، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية التعاون المصري الأرميني في مجال الاقتصاد، وتعزيز العلاقات التجارية، وتنفيذ البرامج الاستثمارية، وتفعيل التجارة المتبادلة بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك إمكانيات تنظيم المعارض الدولية والمتخصصة ومنتديات الأعمال.

من جانبها.. أكدت السيدة السفيرة سيريناد جميل على أهمية استمرار العلاقات الودية رفيعة المستوى بين مصر وأرمينيا وتعميق التعاون في مجال الاستثمار والإستفسادة من الخبرات المصرية في مجال انشاء المدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما أكد السيد جيفورج بابويان، وزير الاقتصاد جمهورية أرمينيا على أهمية تنفيذ مبادرات الاستثمار المشتركة بين أرمينيا ومصر. من خلال تبادل المعلومات حول برامج الاستثمار في البلدين، يمكن تحديد مجالات التعاون الواعدة، مثل التكنولوجيا والزراعة والطاقة المتجددة والصناعة الخفيفة والمنسوجات.