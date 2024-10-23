سعر الذهب في مصر يسجل قفزة فوق 3750 جنيها للجرام

ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تداولات، اليوم الأربعاء، ليسجل قمة سعرية جديدة حيث يستمر الدعم من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله لمستويات تاريخية جديدة، الأمر الذي يزيد من دعم السعر المحلي خاصة مع غياب أي تأثير سلبي للعوامل الأخرى.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند 3750 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند نفس المستوى بعد أن سجل أعلى مستوى اليوم عند 3753 جنيه للجرام، فيما ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 7 جنيهات حيث أغلق عند المستوى 3737 جنيه للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3730 جنيها للجرام.

ويظل الارتفاع الحالي في مستويات الذهب المحلي مدعوم بشكل أساسي من ارتفاع سعر الذهب العالمي واستمراره في تسجيل مستويات تاريخية جديدة، بينما يستمر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية في الارتفاع بشكل تدريجي ما يدعم مزيد من ارتفاع سعر الذهب.

وكان قد ابقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال السنة المالية 2024 – 2025 عند 4.1% إلى جانب إبقاء توقعات نمو السنة المالية السابقة عند 2.1%، مع توقعات بامكانية سيطرة مصر على معدلات التضخم خلال العام القادم ليتراجع إلى 21%.

وحول التضخم هذا العام توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم إلى 33%، حيث من المتوقع أن تشهد مصر موجة ارتفاع في الأسعار بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود لثالث مرة هذا العام.

وستقوم مصر بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي من أجل مد فترة رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، وذلك بسبب التأثير السلبي الكبير على المستهلكين خاصة بعد أن فقدت الدولة دخل كبير من جراء التوترات المحيطة بها.

يذكر أن هذه التغيرات تبقي على الذهب كملاذ آمن في السوق المحلي، وهو ما يزيد من فرص استمرار ارتفاع سعر الذهب خاصة في ظل الارتفاعات العالمية.



توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

استمر سعر الذهب العالمي في تسجيل مستويات تاريخية جديدة بدعم من عدم اليقين في الأسواق المالية مع اقتراب الانتخابات الأمريكية واستمرار تصاعد حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي زاد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وشهد سعر الذهب المحلي قفزة جديدة في الأسعار مع بداية تداولات اليوم، وذلك بدعم من استمرار تسجيل سعر الذهب العالمي لمستويات تاريخية جديدة، حيث تصبح جميع العوامل حاليًا في صالح ارتفاع سعر الذهب المحلي.

سجل سعر الذهب العالمي قمة سعرية جديدة عند 2758 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم، ليصل إلى مستهدفه عند 2750 دولار للأونصة بعد أن تمكن من تخطي خط المقاومة عند 2740 دولار للأونصة، والآن تترقب الأسواق ما إذا كان الذهب سينهي ارتفاعه ويعكس حركته في تصحيح سلبي أم يستمر في تسجيل مستويات تاريخية جديدة.

السعر المحلي:

وارتفع الذهب المحلي عيار 21 ليسجل قمة سعرية اليوم عند 3753 جنيه للجرام ليتداول بالقرب من أعلى مستوياته بعد أن حصل على زخم إيجابي من تداولاته يوم أمس، الأمر الذي يفتح الباب للوصول إلى المستهدف 3800 جنيه للجرام إذا استقر السعر خلال تداولاته اليوم فوق المستوى 3750 جنيها للجرام.