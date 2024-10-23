الأمن يداهم أوكار المخدرات في المحافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الفيوم - الجيزة– الشرقية - الغربية – البحيرة - جنوب سيناء - شمال سيناء – المنوفية – قنا - الدقهلية - دمياط) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الفيوم

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته ( 2,1 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – بندقية آلية وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (11 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية").. وبحوزته (2,2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 3 فرد محلى – عدد من الطلقات).

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (عنصر إجرامى).. وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر بذور الأفيون - 10كيلو جرام لمخدر الهيدرو ).

مديرية أمن شمال سيناء

ضبط (عنصر إجرامى).. وبحوزته (10000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر).

مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (1,8 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش فرد محلى – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

مديرية أمن قنا

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية").. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش 1,2 كيلو جرام لمخدر الشابو – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 5 عناصر إجرامية "لـ 4 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات – دراجة نارية).

مديرية أمن دمياط

ضبط تشكيل عصابى مكون من ( 3 عناصر إجرامية "لـ 2منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين - بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.