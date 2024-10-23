تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).
هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (2 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بحوزته كمية من المواد المخدرة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.