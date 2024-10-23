ads
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بحوزته كمية من المواد المخدرة

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. 
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين). 
 هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (2 مليون جنيه).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

المواد المخدرة بالاسماعيليه الهيروين الحشيش