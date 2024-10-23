ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بحوزته كمية من المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ، متخذاً من دائرة مركز شرطة القصاصين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (15 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة (2 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

