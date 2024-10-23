مرتفعا 0.3%.. قمة جديدة للذهب والأوقية فوق 2758 دولارا

نجح الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الأربعاء في تسجيل مستوى تاريخي جديد في ظل استمرار ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل عدم اليقين العالمي خلال الفترة الحالية، خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية واستمرار التوترات الجيوسياسية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.3% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2758 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2747 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند 2756 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

يأتي هذا بعد ارتفاع خلال جلسة الأمس بنسبة 1.1% ليكون الذهب قد ارتفع منذ بداية شهر أكتوبر وحتى الآن بنسبة 4.7% في طريقه لتسجيل ارتفاع للشهر الرابع على التوالي.

يظل عدم اليقين المتعلق بالانتخابات الأمريكية هو العامل الأكثر تأثيراً على الأسواق المالية في الفترة الحالية، والسبب وراء تسارع ارتفاع أسعار الذهب العالمي، خاصة مع تقارب نتائج استطلاعات الرأي بين المرشحين، وبالتالي لن تكون النتيجة محسومة لصالح أح المرشحين حتى نهاية المعركة الانتخابية.

تشير بعض التوقعات حالياً أن أياً كان الفائز في هذه الانتخابات فستكون النتيجة لصالح الذهب، وذلك لأن كلا المرشحين الرئاسيين يقترح سياسات تضخمية، والتي ستكون داعمة للغاية للذهب.

من جهة أخرى نجد أن الأوضاع في الشرق الأوسط مستمرة في الاشتعال بدون وجود خطط واضحة للتهدئة حتى الآن، وهو العامل الذي ساعد الذهب على الحفاظ على مكاسبه معظم فترات هذا العام.

وعند النظر على السياسة النقدية الأمريكية فنجدها أصبحت تدعم التيسير النقدية وخفض أسعار الفائدة بشكل واضح، وذلك بعد قيام البنك الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر الماضي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة.