شاهد.. تفاصيل أول جلسات محاكمة لاعبي الزمالك بالإمارات

تصدرت أزمة ثلاثي نادي الزمالك في الإمارات بعد احتجاز دونجا وشلبي وعبدالواحد؛ وتحديد محاكمة عاجلة لـ3 لاعبين بتهمة التعدي على رجل أمن في مباراة بيراميدز، اهتمام المتابعين للشأن الرياضي.

وصباح اليوم؛ أجلت جهات التحقيق في الإمارات محاكمة ثلاثي الزمالك لجلسة 29 أكتوبر مع استمرار حبسهم وذلك بعد الاستماع للأطراف في الواقعة.

كل ما تريد معرفته عن أزمة ثلاثي الزمالك وإحالتهم للمحاكمة

وكان نادي الزمالك أصدر بيانًا رسميًا حول ما حدث بمباراة بيراميدز نصف نهائي السوبر المصري؛ وأكد تقديره التام لدولة الإمارات والمنظمين لبطولة كأس السوبر المصري؛ وثمن الزمالك الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة.

وأكد بيان الزمالك، الالتزام وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون؛ كما قرر نادي الزمالك تكليف الجهات المختصة بالزمالك بفتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث بالإمارات واتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، مؤكدًا ثقته في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.