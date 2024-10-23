جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط 5 قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2448 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط 38 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 240 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية – تزوير مستندات: ضبط 4 قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.