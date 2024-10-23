عضو رجال الأعمال المصريين: مشاركة الرئيس بقمة بريكس تعزز التعاون الاقتصادي مع الدول الكبرى

أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا والمشاركة في قمة تجمع البريكس تلعب دورا بارزاً في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والتعاون الاقتصادي بين مصر والدول الكبرى من المؤسسين والأعضاء بالإضافة إلى أهميتها السياسية في تهدئة الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة العربية وأفريقيا.

واضاف "الزيات"، كذلك مشاركة مصر في القمة الأولي للبريكس بعد انضمامها رسمياً مطلع العام الجاري يساند صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية بجانب قضايا تغير المناخ، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع .

وأشار إلى أنه يمكن لمصر تحقيق استفادة كبيرة من عضويتها في بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الخضراء وأيضا المتعلقة بالمناخ والبيئة حيث سيقدم البنك تمويلات تقدر بـ30 مليار دولار لدعم الدول الأعضاء خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2026.

وأوضح "الزيات" أن هناك العديد من المكاسب الاقتصادية لمصر من دول البريكس من بينها، تبادل الخبرات والتكنولوجيا فى مجالات الصناعة والزراعة والطاقة وغيرها وتشجيع التعاون التجارى بين الدول الأعضاء وزيادة الاستثمارات المباشرة المتبادلة.

وأكد أن تحقيق أكبر استفادة اقتصادية لمصر من تجمع البريكس مرهون بتشجيع الحكومة للقطاع الخاص علي زيادة الإنتاج والتصدير، وإبرام اتفاقيات بين البنوك المركزية لتبادل العملات مع الدول الأعضاء لتسهيل عمليات التجارة البينية، مشيراً إلى أهمية تمثيل القطاع الخاص المصري في أي اتفاقيات مستهدفة لضمان تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها.

ولفت إلى أن أهداف منظمة البريكس تؤهلها لتحقيق توازن مع التكتلات الاقتصادية العالمية وبديلا للمؤسسات المالية الدولية مثل مجموعة السبع والبنك الدولي حيث تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى شامل، وتعزيز الاندماج الاقتصادى والاجتماعى، وتوحيد الجهود لتشجيع التنمية الاقتصادية المبتكرة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة وتنمية المهارات، وتعزيز الأمن والسلام من أجل نمو اقتصادى واستقرار سياسى ومعالجة قضايا مثل الأمن الغذائى العالمى.

واضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، كذلك تستهدف منظمة البريكس تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فى العلوم والتعليم والمشاركة فى البحوث الأساسية، والتطور التكنولوجى المتقدم، والتنسيق والتعاون بين دول المجموعة فى مجال ترشيد استخدام الطاقة من أجل مكافحة التغيرات المناخية.