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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك بالملابس السوداء أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري

الزمالك
الزمالك
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يرتدى نادي الزمالك في مواجهة الأهلي غدًا، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس السوبر المصري، والذي تستضيفه الإمارات، الطاقم الأسود كاملًا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره الأهلي، في تمام الثامنة من مساء الغد، على ملعب "استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة".

ويعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة والنصف عصر اليوم الأربعاء بتوقيت الإمارات، والثالثة والنصف بتوقيت مصر، باستاد آل نهيان للحديث عن لقاء الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يحضر عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأبيض المؤتمر الصحفي رفقة المدير الفني للحديث عن المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري.

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