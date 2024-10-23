إطلاق 32 قافلة لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، عن حصيلة جلسة المزاد العلنية، التي تم عقدها من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتأجير وبيع عدد من القطع، التابعة للإصلاح الزراعي بالمحافظات، والتي تجاوزت 27 مليون جنيه.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أوضح خلاله أن جلسة المزاد العلني أسفرت عن بيع مساحة اجمالية 6945 م2، وأرض مباني وفدان أرض زراعية في 6 محافظات شملت: الإسماعيلية، بني سويف، الفيوم، المنوفية، الشرقية، البحيرة، بقيمة إجمالية 22 مليون و39 ألف جنيه.

وأشار الفولي، إلى أنه تم أيضًا تأجير مساحة إجمالية تزيد على 30 فدانا، بمحافظة البحيرة، مقسمة على 22 قطعة، لمدة ثلاث سنوات، بقيمة إيجارية إجمالية خلال السنوات الثلاثة، تزيد على 5 ملايين و828 ألف جنيه.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن استمرار مبادرات الهيئة تنفيذًا لتكليفات وزير الزراعة، في ضخ المنتجات والسلع الغذائية وعلى رأسها بيض المائدة للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، والمتمثلة في مبادراتي: خير مزارعنا لأهالينا، ومبادرة إنتاجنا لأبنائنا، والتي تم إطلاقها في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأوضح، أنه تم إطلاق 32 قافلة كمنافذ متحركة بإجمالي 360 سيارة، خلال الشهور الأربعة الاخيرة، من بداية يوليو الماضي وحتى أكتوبر الجاري، بالتنسيق مع المحافظات، ومديريات الزراعة، وقطاع الإنتاج، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والإدارة العامة للزراعات المحمية.

وأضاف، أن تلك القوافل شملت: 12 قافلة بميادين القاهرة الكبرى، 12 قافلة بمديريات الاصلاح الزراعي، في محافظات: الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، المنوفية، وقافلة بمحافظة مرسى مطروح، وأخرى بمحافظة الإسكندرية، فضلًا عن 6 قوافل للعاصمة الإدارية الجديدة لدعم العاملين فيها، ذلك بالإضافة للمنافذ الثابتة المنتشرة بمديريات الاصلاح الزراعي بالمحافظات.

وقال، إن منتجات القوافل شملت بيض المائدة، سلع غذائية متنوعة، منتجات الألبان، لحوم طازجة، والخضر والفاكهة، بأسعار مخفضة بنسب تتراوح بين 20 و25%، لافتًا إلى أنه تم خلال هذه الفترة توزيع ما يزيد على 32 ألف طبق بيض مائدة، بدعم يصل إلى 35 جنيها للطبق الواحد، حيث يبلغ سعر طبق بيض المائدة المطروح للمواطنين حاليًا 150 جنيها، وسعر اللحوم الطازجة 300 جنيه.

وأضاف الفولي، أنه تخصيص 3 منافذ بالعاصمة الإدارية بجانب دراسة فتح منافذ بالمدن الجديدة وتخصيص 5 منافذ بمحافظة الجيزة، ذلك بخلاف التنسيق مع جميع المحافظات بهذا الشأن.

وتابع أنه يتم حاليًا من خلال الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بالتنسيق مع مستقبل مصر لاستيراد بيض مائدة بجانب ما يتم إنتاجه وضخه بالسوق المحلي من مشروعات تعاونية تقارب ربع مليار بيضة سنويًا.

وأضاف، أنه يتم حاليًا العمل على تنفيذ توجيهات وتعليمات وزير الزراعة، الخاصة بمضاعفة عدد المشروعات وإنتاجها، فضلًا عن مضاعفة عدد المنافذ التابعة لها في المحافظات، وكذا التوسع في القوافل والمنافذ المتحركة.