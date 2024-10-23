البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات الأربعاء

واصلت مؤشرات البورصة ارتفاعها بصورة جماعية، في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.28%، ليصل إلى مستوى 30,513.16 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.34%، وصولًا إلى مستوى 3,199.81 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.26%؛ ليصل إلى مستوى 37,847.56 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.26%، مسجلًا 13,384.39 نقطة.

وصعد أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.26%، وصولًا إلى 7,906.81 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.59%، ليصل إلى مستوى 11,113.63 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.76%، وصولًا إلى 6,597.49 نقطة.