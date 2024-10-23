الثلاثاء.. "عمارة المسجد النبوي الشريف عبر العصور" ندوة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي ندوة بعنوان «عمارة المسجد النبوي الشريف عبر العصور» يوم الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024، من الساعة 11,30 صباحًا إلى 4,00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

يحاضر في الندوة كل من الدكتور صالح لمعي مصطفى، أستاذ العمارة الإسلامية والترميم ورئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية، والمحاضرة بعنوان «توثيق وترميم تكسيات جدار القبلة بالحرم النبوي الشريف».

ويتحدث الأستاذ الدكتور فهد الوهبي، مدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة والأمين العام لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية عن «المسجد النبوي الشريف التاريخ والعمارة (موسوعة عمارة المسجد النبوي الشريف عرض وتحليل)».

كما يتحدث الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار الإسلامية والعميد السابق لكلية الآثار بجامعة القاهرة، في محاضرة بعنوان «قراءة تحليلية جديدة في المصادر التاريخية لعمارة المسجد النبوي الشريف».

وتُختتم الندوة بمحاضرة للأستاذ الدكتور جلال عبادة، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بقسم العمارة بجامعة عين شمس بعنوان «التراث الافتراضي بين التصور والواقع»، حول نمذجة التاريخ المعماري للمسجد النبوي الشريف.