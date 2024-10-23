كرة قدم نسائية .. تعرف على ترتيب جدول الدوري الممتاز للسيدات بعد الجولة الـ 4

انتهت أول أمس الاثنين الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية، وشهدت الجولة عدة مباريات وجاء أبرزها مواجهة الأهلي أمام المعادي واليخت لتنتهي بفوز الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، والزمالك أمام المقاولون العرب وانتهت أيضا بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

بينما فاز بيراميدز على إنبي 2-0، والبنك الأهلي فاز على الجونة 5-0 ، وبالم هيلز فاز على الاتحاد السكندري 4-2 .

وفاز الطيران على اتحاد بسيون 1-0 و فريق زد فاز على مودرن سبورت 2-1، فاز فريق مسار على دلفي 2-0، حيث احتساب مسار فائز بعد عدم حضور فريق دلفي.

عليها نستعرض ترتيب الفرق المشاركة في الدوري، حيث تأهل البنك الأهلي ويليه فرقة مسار ويليه الأهلي وتأتي فرق الاتحاد السكندري ودلفي في نهاية الترتيب .

للتعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز للسيدات انظر الصورة التالية: