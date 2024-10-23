هيئة المعارض تشارك بوفد من 9 شركات مصرية بمعرض كانتون بالصين

شاركت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية في معرض "كانتون" المرحلة الثانية بمدينة جوانزو بالصين، والذي يُعقد في الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024.

تأتي هذه المشاركة ضمن المرحلة الثانية من المعرض بمشاركة 9 شركات مصرية متخصصة في قطاع مواد البناء والأدوات المنزلية، وذلك على مساحة عرض تبلغ 150 متر مربع، إلى جانب الجناح الخاص بالهيئة المصرية للمعارض.

تعزيز التواجد المصري في الأسواق الخارجية

أكد اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن المشاركة في المعارض الدولية تهدف إلى تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الوطنية، خاصة في السوق الصينية والآسيوية.

وأضاف، أن الشركات المصرية تسعى من خلال هذه المشاركة إلى عرض أحدث منتجاتها من مواد البناء والأدوات المنزلية، مع التركيز على إبراز الجودة العالية التي تميز المنتجات المصرية.

أهمية المعارض الخارجية

وقال اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن المشاركة في المعارض الخارجية تعتبر وسيلة فعالة لفتح أسواق جديدة أمام الصناعات المصرية من خلال هذه المعارض، نتمكن من تعزيز العلاقات التجارية مع دول مثل الصين وتقديم منتجاتنا إلى جمهور أوسع.

وأضاف، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير صناعة الأدوات المنزلية، وأصبحت منتجاتنا تنافس بقوة في الأسواق العالمية من حيث الجودة والتصميم، ونهدف من خلال هذه المشاركة إلى الترويج لهذه المنتجات وتحقيق مزيد من النمو في قطاع التصدير، مؤكدًا أن قطاع مواد البناء المصري شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ما يعزز من فرص زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة.

دعم الصناعات الهندسية المصرية

وتأتي المشاركة في معرض كانتون في إطار خطط الحكومة المصرية لدعم الصناعات الهندسية وتوسيع صادراتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تعزيز التصدير وزيادة التواجد في الأسواق العالمية.

معرض كانتون

يعد معرض كانتون (Canton Fair) في جوانزو الصين، واحدًا من أكبر وأهم المعارض التجارية الدولية في العالم، وينعقد المعرض مرتين سنويًا على ثلاث مراحل متخصصة، ويغطي مجموعة واسعة من الصناعات، وتُعقد المرحلة الثانية من المعرض خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر 2024، وتتركز على منتجات مثل الأدوات المنزلية، ومواد البناء، والهدايا، والأثاث.

وتجمع هذه المرحلة شركات دولية من مختلف القطاعات لعرض منتجاتها أمام المشترين والمستوردين من جميع أنحاء العالم، ما يفتح آفاقًا جديدة للشركات لتعزيز التصدير وتوسيع شبكات الأعمال، ويمثل المعرض منصة هامة للشركات المصرية لترويج منتجاتها في الأسواق الصينية والآسيوية.