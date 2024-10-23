قنديل يتفقد جامعة حلوان التكنولوجية ويستمع لاحتياجات الطلاب

قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بتفقد جامعة حلوان التكنولوجية، شمل تفقد الورش والمعامل والفصول الدراسية بالإضافة إلى البنية التحتية والملاعب.

وخلال الجولة تم الاستماع إلى الطلاب والتعرف على التحديات والمشاكل التعليمية التي تواجههم، للعمل على سرعة حلها لتوفير بيئة تعليمية مثالية.

وأكد الدكتور السيد قنديل على اهتمام الدولة بالجانب التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي.

وأضاف، أن الجامعات التكنولوجية، مثل جامعة حلوان التكنولوجية، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية لذا نسعى لإقامة شراكات مع القطاعات الصناعية والمجتمع، ما يضمن تخريج كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل.

وتأتي جامعة حلوان التكنولوجية تأكيدًا على مكانة جامعة حلوان الرائدة في مجال التعليم التكنولوجي وفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين المؤسسات التعليمية المصرية، لتقديم تعليم تكنولوجي متميز يواكب التطورات العالمية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، قامت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، بتقديم درع تذكاري إلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، تقديرًا لجهوده.