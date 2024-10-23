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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

كانت مجرد بطانة.. "الزراعة" توضح حقيقة صورة دهانات وتجميل بوابة حديقة الأسماك

حديقة الأسماك بالجبلاية
حديقة الأسماك بالجبلاية
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قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن الصورة التى تداولها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لبوابة حديقة الأسماك بالجبلاية كانت مجرد بطانة للحفاظ على حالة البرواز.

وأضاف "ابراهيم"، انه نظرًا لحدوث سقوط للدهانات بنطاق البوابة الرئيسية لمدخل حديقة الاسماك بالزمالك تم عمل صيانة سريعة وتبطين برواز الاسماك بدهان عازل بلون مخالف لحماية البرواز من العوامل الجوية ثم اعادة دهانه بعد ذلك بلونه الاصلى وهو اللون الابيض .
وأشار إبراهيم إلى أن حديقة الأسماك بالجبلاية تستقبل زائريها يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة كما ترحب بتنظيم الفعاليات والمعارض الفنية 
والجدير بالذكر أن حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك في شارع الجبلاية بالقاهرة، أنشأها الخديو إسماعيل في سنة 1867،
وتبلغ مساحتها مضافاً إليها مجموعة الحدائق النباتية المجاورة لها نحو تسعة أفدنة ونصف الفدان.

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مواقع التواصل الاجتماعي حديقة الأسماك بالجبلاية