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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تشارك دول الكومنولث إحياء الذكرى الـ82 لمعركة العلمين

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
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 شاركت القوات المسلحة عددا من الوفود السياسية والعسكرية رفيعة المستوى للدول المشاركة من (بريطانيا - ألمانيا - اليونان – إيطاليا ) وعدد من أسر ضحايا معركة العلمين والمحاربين القدماء فى زيارة النصب التذكارى لمقابر الكومنولث بمدينة العلمين لإحياء الذكرى الـ82 لمعركة العلمين، التي دارت أحداثها بمسرح عمليات مدينة العلمين عام 1942 .

وتضمنت المراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لمقابر الكومنولث، ووقف المشاركون دقيقة حدادًا على أرواح  ضحايا الحروب، كما قامت الوفود المشاركة بزيارة متحف العلمين العسكرى الذى يعد تجسيدًا لمعركة العلمين وتخليدًا لذكرى الحرب العالمية الثانية .

جدير بالذكر أن مدينة العلمين أصبحت حاليًا مقصدًا سياحيًا ومدينة عالمية بمنشآتها ذات الطراز المتطور فضلًا عن استضافة كبرى الأحداث والفاعليات الدولية بها، وذلك بعد أن قامت القوات المسلحة بتطهيرها من مخلفات الحروب على مدار الأعوام الماضية لتصبح من أجمل مدن السلام على مستوى العالم.

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