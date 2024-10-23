السعودية تجهز لقمة عربية إسلامية تستهدف وقف الحرب الإسرائيلية على غزة

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن بدء التجهيز لعقد قمة عربية إسلامية في بداية نوفمبر المقبل، لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحتى لا يتوسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تمدد العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة ولبنان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير سلمان بن يوسف الدوسري، إن مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية يتابع عن كثب مجريات الأمور في الشرق الأوسط، وتوسع الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة والضربات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف، أنه يتطلع أن تخرج القمة العربية الإسلامية المقرر عقدها في الرياض أول نوفمبر المقبل عن مقترحات من شأنها أن تعمل على تثبيت تهدئة في الشرق الأوسط ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتوصل لطريقة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المدنيين من أهالي القطاع، وآليات تنفيذ مبدأ حل الدولتين استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1976.