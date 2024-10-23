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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. غيابات الأهلي في النهائي أمام الزمالك

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري للأبطال الذي يقام في الإمارات.

ويختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد استعدادا لموقعة الغد في نهائي السوبر المصري بحثا عن رد الاعتبار أمام الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري للمرة الـ15 في تاريخه.

ويفقد الأهلي في مباراة الزمالك عدد من اللاعبين سواء للإصابة أو أسباب فنية. 

غيابات الأهلي أمام الزمالك في السوبر

محمود كهربا - يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري قرار تأديبي من إدارة النادي.

أشرف داري - يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة في الكاحل.

خالد عبد الفتاح - يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة العضلية.

علي معلول - يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة في وتر أكيلس.

كريم فؤاد - يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

محمد هاني -  يغيب عن الأهلي أمام الزمالك في السوبر المصري بسبب الإصابة في الركبة.

موعد مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الخميس في تمام الساعة 20:00 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينتش.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في إماراة أبو ظبي تذاع  مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عبر قنوات "أون تايم سبورتس".

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