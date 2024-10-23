محطات في حياة صلاح السعدني.. صداقة العمر مع الزعيم وكبير مشجعي الأهلي

تحل اليوم الموافق ٢٣ أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح السعدني، والذى قدم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي سكنت قلوب الجماهير في مصر والعالم العربي.

النشأة في بيت الساخر

كانت نشأة الفنان صلاح السعدني لها طابع خاص، فكان له مرجع ثقافي يتمثل في شقيقه الكاتب الساخر محمود السعدني وهو ما شكل له ملامح وجدانية وثقافية، ولكن بصبغة الطابع الساخر والفكاهى لدى الكاتب محمود السعدني، والتى جعلت من الطفل صلاح السعدني شخصية مختلفة، وله نظره للأمور بشكل مغاير، ويدرك زوايا مختلفة للأحداث، وهو ما ساعده في أداء أدواره الفنية.

صداقة العمر مع الزعيم

التقيا الفنان صلاح السعدني، مع صديقه ورفيق العمر الفنان عادل إمام بكلية الزراعة، ونشأت بينهما حالة من الصداقة بشكل استثنائي، وتخرج الثنائى الإنسانى والفنى صلاح السعدنى وعادل إمام من كلية الزراعة، وظلت بينهما الصداقة لسنوات، وقال الزعيم عادل إمام عن صديق العمر صلاح السعدنى أنه من أنقى الشخصيات التى صادفها، وأحد أبرز فنانى مصر، وبادل السعدنى فى لقاء إعلامى له الحديث عن الزعيم ورحلة صداقة وفن، وأكد السعدنى أن عادل إمام طاغية فنية بحضوره يخطف القلوب، وكان له حضور منذ الجامعة والصداقه، وكل تلك المؤثرات أضافت كثيراً فى حياة العمدة صلاح السعدنى.

كبير مشجعي النادي الأهلي

يعد الفنان الراحل صلاح السعدني واحد من أبرز الفنانين المنتمين للنادى الأهلى، بل وكان يحسب نفسه أنه من جمهور الفريق، ومشجعي الدرجة الثالثة في الاستاد، وصل الأمر أن الراحل السعدني كان يترك التصوير حال تعارض ميعاده مع مباريات النادي الأهلي.

النادي الأهلي يرد الجميل "ينعي الراحل صلاح السعدني"

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم واجب العزاء في وفاة الراحل الفنان القدير صلاح السعدني، والتقدم بالعزاء لكل الأهل والأصدقاء، داعين المولي عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وحضر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أعضاء المجلس عزاء الراحل صلاح السعدني، فهو بالنسبة للنادي الأهلي ليس مجرد فنان، بل هو أحد عمدان القوي الناعمة للكيان الأحمر.

سعادة السعدنى بإفتتاح فرع بجانب منزله

عبر الفنان صلاح السعدني عن سعادته بإعلان النادى الأهلى عن إفتتاح فرع الشيخ زايد، وهو ما يمثل المنطقة التى يسكن بها الفنان الراحل صلاح السعدني.

وجاءت كلمات الفنان صلاح السعدني لتدلل على عشقه إلى كيان الأهلي "أنا مش مصدق الفرحة انى هكون ساكن جنب النادي الأهلي، دي احلى حاجه فى الدنيا".

وإختتم الراحل صلاح السعدني تصريحاته "إحنا الأهلي وهنفضل الأهلي، والاهلي هيفضل طول عمره فوق".

إعتزال الفن حتي الرحيل

أعلن الفنان أحمد السعدنى قبل وفاة الراحل صلاح السعدني بسنوات، أن والده الفنان القدير صلاح السعدني بخير وبصحة جيدة، ولكنه إتخذ قرار بالتوقف، وإكتفى بمشواره الفنى الحافل والمشرف، ولا توجد أى نيه للعودة مره اخرى، ليسدل الستار الفنى عن أحد أهم أرباب الموهبة والإبداع فى تاريخ الفن المصرى والعربى.

وفاته

رحل الفنان صلاح السعدني في 29 أبريل الماضي بعد رحلة فنية كبيرة، قدم من خلالها العديد من الأعمال الفنية بين السينما والدراما، وحقق من خلالها إحترام جمهوره المصري والعربي، بتاريخ فني له ثقل بأدوار أثرت السينما والدراما العربية.