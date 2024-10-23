غدا.. "تمريض بني سويف" تحتفل باليوم العالمي لشلل الأطفال

نظمت كلية التمريض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، فعاليات اليوم العالمي لشلل الأطفال، والذي يحتفل به العالم غدا الخميس 24 أكتوبر.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمد ناجي عميد الكلية، والدكتورة حنان الزبلاوى وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

وشملت فعاليات اليوم الذي تم تنظيمه بالتنسيق مع قسم تمريض الأطفال، تحت إشراف الدكتورة سحر صدقي،وتناول اليوم شرح تقديمى عن الأسباب والأعراض المصاحبة للمرض، والعوامل التى تساعد في الإصابة، كما تناول العرض التطعيمات اللازمة للوقاية والأعراض المصاحبة للتطيعمات والاثار الجانبية المترتبة على التطعيم وكيفية التعامل معها.

كما تناول اليوم المستجدات فى الامراض الوبائيّة كجدرى القرود وما يصاحبه من اعراض والوقاية والعلاج.