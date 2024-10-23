خبير: مصر تلعب دورا مهما في تجمع البريكس كمركز إقليمي للطاقة

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن قمة البريكس ستبحث كيفية تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء وكيف يكون لدول تجمع البريكس مع ضمه دول نامية تحقيق مزيد من التعاون بين الدول النامية بعضها البعض وإعادة شكل الهيكل الاقتصادي الدولي.

وأضاف هشام إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أنه من المنتظر التوافق على رؤى محددة يتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر تعطي أولوية قصوى لوجودها في تجمع البريكس وما ينتج عنه من مزيد من العلاقات الاقتصادية وتخفيف الضغوطات المتعلقة بالنقد الأجنبي وزيادة حجم التبادل التجاري معهم.

كما أوضح أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تلعب دورا مهما في تجمع البريكس كمركز إقليمي للطاقة ومركز هام لجذب الاستثمارات وخدمة السوق العربي والافريقي وان تكون وسيط في حركة التجارة الدولية بمعدلات أكبر، جنبا إلى جنب مع فتح الباب لمزيد من الاستثمارات.