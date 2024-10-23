مبعوث روسي: آلية تعاون "بريكس" محرك مهم لانتعاش الاقتصاد العالمي

قال المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد الروسي مع المنظمات الدولية بوريس تيتوف، إن حضور قادة العديد من الدول لقمة "بريكس"، يظهر توقعات إيجابية لمستقبل آلية تعاون الدول الأعضاء؛ حيث أصبحت تلك الآلية محركا مهما لانتعاش الاقتصاد العالمي.

وأكد تيتوف - في لقاء مع قناة "CGTN" الصينية - أن تلك الدول عززت التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تعزيز التعاون في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة وغيرها من المجالات.

ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة التايلندي بيرابان سالير، أن آلية التعاون في "بريكس" تجسد أفكار المبادرات العالمية الثلاثة التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينج (التنمية العالمية والأمن العالمي الحضارة العالمية)، والتي لم تعزز تنمية الصين فحسب، بل قدمت أيضا مساهمات كبيرة في تنمية العالم.

