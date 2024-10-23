موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. أوجه الاستفادة من تغيير عقارب الساعة 60 دقيقة.. ومواعيد عمل المحال التجارية

أيام قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق العمل بـ"التوقيت الشتوي"، ونهاية العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، في ظل حالة الجدل المثارة على السوشيال ميديا بموعد التغيير وكيفية تغييرها.

جاء عودة إقرار العمل بـ"التوقيت الصيفي" في مصر بعد 7 سنوات من إلغائه، وذلك تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، في شأن تقرير التوقيت الصيفي.

نص القانون على التالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.

مكاسب تغيير عقارب الساعة صيفًا وشتاءً

طبقت الحكومة العمل بالتوقيت الصيفى في شهر أبريل الماضي، وبداية التوقيت الشتوي الخميس المقبل 31 أكتوبر الجاري، في محاولة لترشيد استهلاك مصادر الطاقة المختلفة، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

كما تطبق نحو 70 دولة حول العالم التوقيت الصيفي، بهدف الحصول على ساعات نهار أطول، ما يسهم في توفير الطاقة، لأن تحريك الساعة للأمام بمقدار 60 دقيقة يعني ساعة إضافية من ضوء النهار؛ ما يقلل الحاجة إلى الإضاءة الكهربائية.

فمن فوائد التوقيت الصيفي التي يجرى العمل به في العديد من دول العالم، هي توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء، وضمان وقت أطول للناس للبقاء خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على ممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا، فضلًا عن تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا، وهي فرصة للبشر للتعرض لأشعة الشمس، ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.

مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2024/ 2025

تزامنًا مع تطبيق التوقيت الشتوي يوم الخميس المقبل الموافق 31 أكتوبر الجاري، في مصر سعيًا من الحكومة المصرية على ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال غلق المحلات مبكرًا، والحد من الإزعاج داخل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ومن المقرر عمل المحلات بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 10 مساءً، على أن يتم مد ساعة الغلق 60 دقيقة إضافية يومي الخميس والجمعة، وفي إجازات الأعياد والمناسبات على أن تغلق المحلات في تمام الساعة 11 مساءً.

أما عن الورش والأعمال الحرفية من 8 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءَ، باستثناء الورش على الطرق الرئيسية ومحطات الوقود.

