قوات الاحتلال تأمر سكان مدينة صور جنوب لبنان بمغادرتها

أمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سكان مدينة صور في جنوب لبنان بمغادرتها، حيث بدأ استهداف جزء كبير من المدينة الكبرى، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن طائرة مسيرة مسلحة سقطت في أحد شوارع المدينة.

وتجول رجال الإنقاذ اللبنانيون عبر مكبرات الصوت في مدينة صور، مطالبين المواطنين بمغادرة المنطقة بعد وقت قصير من صدور الأمر الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الناطقة باللغة الإنجليزية عن مسؤولون في صور إن المواطنين بدأوا على الفور في الفرار من المدينة، التي رغم أنها أصبحت خالية إلى حد كبير من الغالبية العظمى من السكان، أصبحت ملجأ مؤقتًا لآلاف النازحين منذ أن كثفت إسرائيل حملتها الجوية على أجزاء من لبنان وبدأت غزوًا بريًا بالقرب من الحدود.

وقال حسن دبوق، رئيس اتحاد بلديات صور في إشارة إلى خريطة أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي: "المنطقة على الخريطة هي في الغالب سكنية وتجارية، ومعظمها تم إخلاؤها الآن، ونأمل أن تكون فارغة تمامًا".

وأضاف دوبق "إننا نشعر بالقلق من أن يؤدي هذا إلى دمار واسع النطاق، لقد أطلقوا للتو الصاروخ الأول ضربة بطائرة بدون طيار، والتي عادة ما تكون بمثابة تحذير قبل القصف العنيف".