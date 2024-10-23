باحث سياسي: إسرائيل تستغل جميع الفرص للقضاء على الفلسطينيين

قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الأوضاع في شمال غزة كارثية للغاية، إذ إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل القتل والتدمير والتهجير والإعدام ضد الشعب الفلسطيني، موضحًا أن قوات الاحتلال تدمر المباني والمربعات السكنية والخيام وتجبر السكان على الخروج من أماكنهم عبر إطلاق النيران.

وأضاف مطاوع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في مجمله يتركز في نقطة واحدة وهي الوضع الديموغرافي، إذ لا يمكن لإسرائيل بفكرها الصهيوني والاحتلال الاستيطاني أن تتعايش مع هذا العدد من الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

واستكمل، لذا تستغل إسرائيل كل الفرص التي اتيحت لها منذ 7 أكتوبر وقامت بتنفيذ مخطط كانت لم تستطع إكماله من قبل من خلال السعي نحو القضاء على الشعب الفلسطيني والسيطرة عليه.

وتابع، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تساند إسرائيل بشقيها سواء الحزب الديموقراطي أو الجمهوري، إذ لا خلاف بينهما في إطار الدعم المطلق لإسرائيل.