تزامنًا مع اليوم العالمي.. تأمين بني سويف ينظم محاضرة حول "سرطان الثدي"

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، اليوم العلمي فى إطار شهر التوعية "سرطان الثدي"، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة وإشراف الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية بهدف التطوير ومتابعة أحدث المعلومات في كل المجالات و التخصصات بهدف تطوير الأداء في العمل وتقديم خدمة ذات جودة، وذلك تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

من جهته أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير عام فرع الهيئة، أن اليوم العلمي شارك في فعالياته نحو 53 من أطباء مختلف التخصصات، صيادلة، تمريض، منتفعيين، وذلك تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية، وفي حضور الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب.

تضمنت فعاليات اليوم العلمي محاضرة للدكتور ياسر عبد الرحيم قطب، استشاري جراحة الأورام بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف وعضو لجنة الأورام، والدكتورة ليديا فرج الله لمعي، استشاري طب الأورام بالمعهد القومي للأورام وعضو لجنة الأورام، والدكتورة أسماء ممدوح، أخصائي تغذية علاجية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف محاضرة بعنوان "سرطان الثدي"عن الأسباب والأعراض وطرق الوقاية والفحوصات والعلاج المناسب والتغذية الصحية.