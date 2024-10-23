تليفزيون "بريكس": الهند تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في زيمبابوي

ذكر تلفزيون "بريكس" اليوم /الأربعاء/ أن وفدا رفيع المستوى من الهند، يضم خبراء في شتى المجالات، يقوم حاليا بزيارة زيمبابوي لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وأوضح التليفزيون أن الوفد اجتمع بنائب رئيس زيمبابوي، كونستنتينو شوينجا، وعدد من الوزراء في العاصمة (هراري) لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، بما في ذلك الزراعة والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والصحة والطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد سفير الهند لدى زيمبابوي، براهما كومار، التزام بلاده بدعم النمو الاقتصادي لزيمبابوي، ومواصلة الحفاظ على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين.

بدوره، أعرب وزير الصناعة والتجارة في زيمبابوي، مانجاليسو ندلوفو عن تفاؤله بشأن الاستثمارات المخطط لها، مشيرا إلى أن مصالح رجال الأعمال الهنود تتماشى مع أولويات الحكومة.. ولفت إلى أن صناعة الأدوية وتصنيع المعدات الزراعية من بين القطاعات الجاري بحث التعاون فيها.

