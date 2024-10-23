رسميًا.. نفاد تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن بيع وحجز تذاكر المباريات في مصر بشكل رسمي، نفاد تذاكر مباراة الأهلي والعين الإماراتي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية موسم 2024.

ويلتقي الأهلي مع نظيره العين الإماراتي في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية موسم 2024

وذكرت شركة تذكرتي في بيان عبر الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم نفاد تذاكر مباراة النادي الأهلي ونادي العين الإماراتي في كأس الإنتركونتيننتال للأندية موسم 2024.

ويشارك الأهلي في منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية موسم 2024، بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا 2023/2024 بعد ما فاز باللقب على حساب نظيره الترجي التونسي، بينما يشارك العين الإماراتي في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا في نسخة البطولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس الإنتركونتيننتال

تقام مباراة الأهلي والعين الإماراتي على ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري.