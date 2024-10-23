وزير الخارجية الأمريكي يصل الرياض

وصل وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، إلى العاصمة السعودية الرياض في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط.

ويبحث وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته للمنطقة سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت ـ في بيان يوم الأحد الماضي ـ أن بلينكن سيحرص خلال جولته إلى الشرق الأوسط على تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء في جميع أنحاء المنطقة لتهدئة التوترات وتوفير الاستقرار الدائم.

