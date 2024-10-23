محافظ بني سويف يتابع تنفيذ التوجيهات بشأن الحلول والإجراءات لمشكلات المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين يوم الخميس الماضي 17 أكتوبر الجاري ، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية.

وأوضحت "مها حميدة " مدير خدمة المواطنين في التقرير الخاص بمتابعة الحلول والإجراءات المنفذة أنه فيما يتعلق بمطلب أحد المواطنين بقرية منشأة كساب، الذي يلتمس توفير علاجه بالكامل على نفقة الدولة، تم التنسيق مع المستشفى العام التخصصي من جهة وكيل وزارة الصحة، وذلك لصرف العلاج الخاص بالمواطن، وتسهيل الاجراءات له.

فيما أفاد مدير المجلس الطبي العام ببني سويف بان المواطن صدر له قرار علاج على نفقة الدولة، وبالتواصل مع شركه المستلزمات الطبية افادت بانه تم صوفي دفعة أولى للمواطن بتاريخ 21 اغسطس الماضي ويستحق صرف دفعة ثانية بعد 3 أشهر من الدفعة الأولى، مؤكدا أن كود بروتوكول العلاج يكون بمبلغ محدد سلفا من قبل المجالس الطبية المتخصصة، وتم صرف من الجهة الصادر عليها القرار بكود العلاج المحدد فقط، ويكون على دفعتين بواقع صرف دفعة كل ثلاثة أشهر.

وفيما يتعلق بمطلب إحدى المواطنين من قرية بني حمد مركز بني سويف، والتي تلتمس فيه علاج نجلها من ذوي الاعاقة الذهنية على نفقة الدولة، حيث تم توجيه المواطنة إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وذلك لمساعدتها في توقيع الكشف الطبي على نجلها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال علاجه على نفقة الدولة.

كما أفادت الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب وفرع هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا لمعاينة شكوى أحد المواطنين الذي يتضرر من عدم توصيل خدمتي مياه الشرب والصرف الصحي، لمنزله بشارع طراد النيل بقرية ملاحية علي جمعة "وذلك بحسب ماجاء في الشكوى"، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاينة المنازل والشوارع المستحدثة بالقرية وإدراجها بمخطط الصرف الصحي بالقرية والعمل على تنفيذها لخدمه المواطنين.

وبالنسبة للإجراءات التي وجه المحافظ باتخاذها لتوفير الحماية الاجتماعية والدعم لإحدى الحالات الإنسانية "سيدة من قرية إبشنا/مركز بني سويف" ، تم توفير المواد الخام وتصليح ماكينة الخياطة، وذلك من خلال التضامن الاجتماعي، بجانب عمل مساعدتها ماديًا لمدة 6 أشهر، كما تم التواصل مع المختصين بالمجلس الطبي العام ببني سويف لاستقبال المواطنة لسرعة البدء في عمل إجراءات استخراج القرار على نفقه الدوله من المجالس الطبية المتخصصه لعلاجها،

في حين أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوسطى أنه بالتنسيق مع شركة كهرباء الواسطى، تم إعادة زرع عامود كهربائي وتثبيته والتاكد من سلامته على المواطنين، وذلك ردا على شكوى أحد المواطنين بمركز الواسطى الذي يشكو من وجود عامود كهربائي مائل للسقوط.