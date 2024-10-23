خلال الافتتاح.. مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم النجمة درة

يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 بالعين السخنة النجمة التونسية درة .

التكريم يأتي مواكبا لانتهاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي وين صرنا ؟ الذي يعد باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة .

درة أعربت عن سعادتها بالتكريم من مهرجان VS-FILM كونه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.

وقالت فى بيان صحفى، أن التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور .

تجدر الإشارة إلى المهرجان سيكرم الي جانب درة عدد من كبار الداعمين العرب والأجانب للأفلام القصيرة سواء التسجيلية أو الروائية أو الوثائقية الطويلة والقصيرة على حد سواء بهدف نشر ودعم إنتاج ومشاهدة هذه النوعية من الأفلام التي حققت للعالم العربي مؤخرا نجاحات دولية مهمة علي صعيد المهرجانات الكبري.