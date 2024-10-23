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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

خلال الافتتاح.. مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم النجمة درة

درة
درة
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يكرم مهرجان VS-FILM  للأفلام القصيرة جدا في حفل افتتاحه يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024 بالعين السخنة النجمة التونسية  درة .
التكريم يأتي مواكبا لانتهاء درة من تصوير فيلمها الوثائقي  وين صرنا ؟ الذي يعد باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة  .

درة أعربت عن سعادتها بالتكريم  من مهرجان VS-FILM  كونه مهرجان متخصص في الأفلام القصيرة جدا التي لاتتجاوز مدتها الـ5 والـ10 دقائق.
وقالت فى بيان صحفى، أن التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة  تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية  وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور .
تجدر الإشارة إلى  المهرجان سيكرم الي جانب درة عدد من كبار الداعمين العرب والأجانب للأفلام القصيرة سواء التسجيلية أو الروائية أو الوثائقية الطويلة والقصيرة على حد سواء بهدف نشر ودعم إنتاج ومشاهدة هذه النوعية من الأفلام التي حققت للعالم العربي مؤخرا نجاحات دولية مهمة علي صعيد المهرجانات الكبري.

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