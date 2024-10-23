وكيل تعليم بني سويف يكرم الطلاب المتميزين في أنشطة المكتبات

كرم هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب المتميزين في أنشطة توجيه عام المكتبات بحضور الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية وحنان فتحي موجه عام المكتبات،ياتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف برعاية الموهوبين والمبدعين وتكريم المتميزين والمجيدين في مختلف المجالات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية .

وفي كلمته أكد وكيل الوزارة على أهمية الأنشطة التربوية والمكتبة المدرسية على وجه الخصوص والتي تمثل محوراً هاما في بناء الفرد،موضحاً أن الإنسان المصري هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارة والنهوض بوطننا لذا كانت قضية بناء شخصية الإنسان المصري من أهم أهداف رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030

حيث تولي الوزارة اهتماماً كبيراً برعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات والأنشطة وتعمل على رعايتهم وصقل مواهبهم ومهاراتهم وتمكينهم من مواصلة التفوق والتميز وبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل .

وفي نهاية كلمته تقدم وكيل الوزارة بالشكر والتهنئة للطلاب والطالبات الفائزين والمشرفين المتميزين ولكافة القيادات التعليمية في كافة المجالات متمنيا لهم التوفيق والنجاح ومزيد من العطاء والتميز والمشاركة بفاعلية في جميع المسابقات



كما قدم الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية الشكر والتقدير لأسرة المكتبات على المجهود المبذول خلال تنفيذ الأنشطة المختلفة متمنيا لهم مواصلة العمل وبذل الجهد وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات