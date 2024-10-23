شريف الشمرلي يعلن قائمته لخوض انتخابات اتحاد الكرة الطائرة

أعلن شريف الشمالي، المرشح لرئاسة الاتحاد المصري للكرة الطائرة في الانتخابات المقبلة قائمته التي يخوض بها الانتخابات المقبلة.

حيث تم فتح باب الترشح، اليوم الأربعاء، في انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي ستقام يوم 6 ديسمبر المقبل.

وضمت قائمة شريف الشمرلي كلا من خالد أبو زينة على منصب نائب الرئيس، وطارق محمد فريد، أمين صندوق، وفي العضوية كل من أشرف صلاح وعطا مرزوق وإنجي الشامي وأحمد كمال وأيمن طه.

ومن المنتظر أن يخوض ياسر قمر، رئيس الاتحاد الحالي الانتخابات مجددًا وينافسه عمرو مخلوف، أمين الصندوق الحالي على الرئاسة وشريف الشمرلي مدرب المنتخب السابق.