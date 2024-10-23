تواصل فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة" بجامعة جنوب الوادي

تواصلت فعاليات مبادرة 100 يوم رياضة بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى رئيس الجامعة واشراف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن مبادرة 100 يوم رياضة تنظم ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديده لبناء الانسان " تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وبدأت ثالث فعاليات المبادرة لطلاب كلية الحقوق أمام مقر الكلية بالتعاون مع إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب فى الالعاب الترفيهية والترويحية والتمرينات وقوة الذراعين وشد الحبل وتنس الطاولة بمشاركة اكثر من 150 طالب وطالبة.

وشهد الفعاليات الدكتور محمد رشدى عميد كلية الحقوق والدكتور عباس مصطفى عباس منسق الانشطة الطلابية باشراق من ادارة رعاية شباب الكلية.

الجدير بالذكر انه سوف يتم عمل يوم رياضي لكل كلية من كليات الجامعة بالصالة الرياضية المغطاة ولمدة نصف ساعة على الاقل بواقع مرة كل اسبوعين ويتم تسجيل 50 طالب و50 طالبة على الاقل في الفعاليات الرياضية والتي تتضمن الألعاب الترويحية والألعاب التراثية والتمرينات الجماعية ورياضات المرونة وسوف يتم منح أفضل ثلاث كليات جوائز مالية.