افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا للعلوم الإنسانية بجامعة بنها

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا في العلوم الإنسانية، والذي تنظمه الجامعة في الفترة من 23 إلي 24 أكتوبر الجاري.

وحاضر في المؤتمر الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا ووزير التربية والتعليم السابق بمحاضرة عن "مستقبل الدراسات العليا في العلوم الإنسانية"، والدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب بمحاضرة عن "العلوم الإنسانية والهندسة الاجتماعية والتطور التكنولوجي"، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي بمحاضرة عن "الذكاء الاصطناعي .. إيجايبات ومخاوف مشروعة".

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن فعاليات المؤتمر تأتي ضمن أنشطة الجامعة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مشيرا إلى أن العلوم الإنسانية تعد الركيزة الأساسية في فهم الإنسان والعالم من حوله وذلك من خلال دراسة التاريخ والفلسفة والأدب وعلم الاجتماع، وغيرها من العلوم، حيث نستطيع أن نحلل العوامل التي شكلت مجتمعاتنا، ونفهم الثقافات المختلفة، ونعزز قيم التسامح والتفاهم.

وأشار "الجيزاوي" إلى أنه رغم التكنولوجيا الحديثة الا أن العلوم الإنسانية ستظل هي البوصلة التي ترشدنا إلى استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة مسؤولة وأخلاقية، مؤكدا انه بدون الفهم العميق للقيم الإنسانية، يمكن أن تكون التكنولوجيا أداة خطيرة بدلاً من أن تكون وسيلة للتقدم.

وأضاف رئيس الجامعة أن العلوم الإنسانية تلعب أيضا دوراً محورياً في بناء شخصية الإنسان من خلال تعزيز الفهم العميق للذات وللآخرين مما يساعده على تطوير رؤيته الشخصية وأهدافه في الحياة واكثر تفاعلا وايجابية مع الآخرين وحل المشكلات بطرق مبتكرة ومستدامة.

وقالت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المؤتمر السنوي الثالث للدراسات العليا للعلوم الإنسانية يعد منصة هامه لتبادل الافكار وتطوير الأبحاث، وتعزيز التواصل العلمي بين الاكاديميين والطلاب والباحثين، مشيرة إلي أن تنظيم هذا المؤتمر سنويا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيه جامعه بنها في دعم الابداع الأكاديمي والمهني والبحث العلمي في مجالات العلوم الإنسانية والتي تشكل ركنا أساسيا لفهم المجتمعات وتطورها.

وأضافت " جيهان" أن العلوم الإنسانية لها دور حاسم في فهم التراث الثقافي، وتحليل التغيرات الاجتماعية، وتقديم رؤي جديدة حول التحديات المعاصرة ، لافتة إلي أن تشجيع البحث في هذا المجال يعد مسؤولية جماعية على عاتقنا جميعا، من أجل الاسهام في بناء مجتمع اكثر وعيا وازدهارا.

افتتاح المؤتمر

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