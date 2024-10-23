السوبر المصري.. محكمة أبو ظبي تؤجل قضية ثلاثي الزمالك مع استمرار حبسهم

قررت محكمة العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تأجيل قضية ثلاثي نادي الزمالك، بشأن التعدي على أفراد الأمن في مباراة بيراميدز، إلى 29 أكتوبر واستمرار حبسهم.

كانت النيابة الإماراتية، قد قررت تحويل الثلاثي مصطفى شلبي، نبيل عماد دونجا، ومدير الكرة عبد الواحد السيد، أمس الثلاثاء، إلى محاكمة عاجلة، لجلسة اليوم.

وحضر ثلاثي الزمالك، صباح اليوم الأربعاء، إلى محكمة أبو ظبي، والتي قررت تأجيل القضية إلى يوم 29 أكتوبر، مع استمرار حبسهم في الإمارات.

وكانت نيابة أبو ظبي قد قررت تغريم الثلاثي 600 ألف درهم، وتم سداد المبلغ كاملًا من قبل نادي الزمالك.

وألقت الشرطة الإماراتية، القبض على اللاعبين عماد نبيل دونجا، مصطفى شلبي، ومحمد صبحي، يوم الأحد الماضي، بسبب الاعتداء على الأمن في مباراة بيراميدز.

وتأهل الزمالك إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب "استاد آل نهيان"، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، والذي تستضيفه دولة الإمارات.