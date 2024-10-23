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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 28349 مخالفة مرورية متنوعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 28349 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
(1764) مخالفة السير بدون تراخيص.
(14) دراجة نارية مخالفة.
(9557) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(1620) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
(11) مخالفة موقف عشوائى.
(7) مخالفات شروط التراخيص.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

خلال 24 ساعة عن ضبط 28349 مخالفة مرورية متنوعة الحملات المرورية