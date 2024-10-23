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الأربعاء 23 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط دجال مواقع التواصل الاجتماعي في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى بقدرته على العلاج الروحانى ومزاولة أعمال السحر والدجل للنصب والاحتيال على المواطنين. 
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الاموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" -  مقيم بمحافظة الجيزة) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإنتحال صفة "أحد الأشخاص" متخصص فى العلاج الروحانى، وإيهام ضحاياه بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

جرائم النصب والإحتيال وزارة الداخلية العلاج الروحانى