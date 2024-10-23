"التعريف بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي بمشتقات البلازما" ندوة بجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس ندوة بعنوان "التعريف بالمشروع القومي للإكتفاء الذاتي بمشتقات البلازما" بمعهد الدراسات الأفروأسيوية بحضور 60 مستهدف.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على أهمية مشروع البلازما فهو ملحمة وطنية مصرية حقيقية بدأت بتصنيع الدواء فى مصر، مشيرًا إلى أن مصر توجهت بمشروع تصنيع الدواء من مشتقات البلازما بالدعم السياسي الحقيقي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتستخدم منتجات البلازما في العديد من الصناعات.

كما أشارت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشروع تصنيع مشتقات البلازما احد أبرز المشروعات القومية في مجال التصنيع الدوائي ذلك كونه الأول والأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كما يضع المشروع مصر في صدارة هذ القطاع الاستراتيجي في المنطقة ويجعلها مركز إقليميا هاما لتصنيع البلازما؛ ولذلك تقوم الجامعة بدورها المجتمعي لتوعية بمشروع مشتقات البلازما.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سحر حساني، عميد معهد الأفروآسيوي، والدكتور سامح سعد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قام الدكتور محمد حسن محمود إسماعيل، مدير مركز التبرع بالبلازما، بإدارة محاضرة تناول التعرف بالمشروع القومي للاكتفاء الذاتي بمشقات البلازما وأهمية المشروع بالنسبة لبلادنا، والحرص على سلامة المتبرع والفوائد العديدة للشخص المتبرع.