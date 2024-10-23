باحث دولي: الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما وتكتما على أعداد الجرحى

قال وسام ناصيف، الباحث في العلاقات الدولية، إنّ إسرائيل ستدفع أثمان باهظة جراء الاغتيالات والاقتحامات والاشتباكات المتواصلة مع حزب الله، مشيرا إلى ارتفاع وتيرة القتال في جنوب لبنان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ الطائرات الإسرائيلية أصبحت الآن تنقل الجرحى إلى مستشفيات تل أبيب وليس إلى الشمال أو القريبة من الحدود الشمالية، نظرا إلى امتلاء هذه المستشفيات بالجرحى الإسرائيليين، جراء العمليات العسكرية التي تقوم بها حزب الله.

وأشار إلى أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بأعداد الجرحى، إذ أنّ الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما وتكتما كبيرا على هذه المسألة، لافتا إلى أنّ من يسقطون في الجبهة الشمالية هم قوات النخبة.

وتابع: «أعتقد أنّ حزب الله سيكمل ما بدأه وسيملأ الفراغات القيادية كما فعل في الفراغات القيادية بالمواقع العسكرية، إذ إنّ الاحتلال الإسرائيلي يقول بأنّه اغتال مسؤول الوحدة الصاروخية ومسؤول المسيرة».